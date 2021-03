Russia, Navalny inizia lo sciopero della fame: «Sto perdendo sensibilità alle gambe. Invece di farmi visitare, mi torturano» (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è crescente preoccupazione per le condizioni di salute di Alexei Navalny, l’oppositore di Vladimir Putin attualmente detenuto nella colonia penale di Pokrovskaya IK-2, vicino a Mosca. Oggi, 31 marzo, Navalny ha annunciato tramite il suo account Instagram di aver iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le sue condizioni di detenzione e in particolare per denunciare il fatto che, stando a quanto scrive lui stesso e quanto hanno dichiarato in passato i suoi avvocati, la struttura penitenziaria in cui si trova gli impedirebbe di ricevere cure adeguate. Navalny infatti soffrirebbe ancora degli effetti dell’avvelenamento subito il 20 agosto, che lo aveva visto prima finire in coma e poi, dopo una lunga convalescenza in Germania, lo aveva costretto alla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) C’è crescente preoccupazione per le condizioni di salute di Alexei, l’oppositore di Vladimir Putin attualmente detenuto nella colonia penale di Pokrovskaya IK-2, vicino a Mosca. Oggi, 31 marzo,ha annunciato tramite il suo account Instagram di averto unoper protestare contro le sue condizioni di detenzione e in particolare per denunciare il fatto che, stando a quanto scrive lui stesso e quanto hanno dichiarato in passato i suoi avvocati, la struttura penitenziaria in cui si trova gli impedirebbe di ricevere cure adeguate.infatti soffrirebbe ancora degli effetti dell’avvelenamento subito il 20 agosto, che lo aveva visto prima finire in coma e poi, dopo una lunga convalescenza in Germania, lo aveva costretto alla ...

