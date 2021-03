Russia-Italia, che scandalo: trovata una spia del Cremlino nel nostro Paese (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rapporti freddi tra Russia e Italia. A quanto pare la nostra intelligence avrebbe intercettato una spia che passava documenti segreti. Vladimir Putin, presidente della Russia (Getty Images)Sembra di seguire la trama del nuovo Mission Impossible di Tom Cruise, ma questa volta si tratta della mera realtà. Un fatto gravissimo sta avvenendo in Italia. Sarebbe stata intercettata, infatti, una spia del Cremlino nel nostro Paese. Qualcosa di clamoroso, che potrebbe inasprire i rapporti tra le due nazioni. I carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno infatti fermato ieri in serata un ufficiale della Marina Militare e un ufficiale delle Forze Armate russe. Quest’ultimo sarebbe di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rapporti freddi tra. A quanto pare la nostra intelligence avrebbe intercettato unache passava documenti segreti. Vladimir Putin, presidente della(Getty Images)Sembra di seguire la trama del nuovo Mission Impossible di Tom Cruise, ma questa volta si tratta della mera realtà. Un fatto gravissimo sta avvenendo in. Sarebbe stata intercettata, infatti, unadelnel. Qualcosa di clamoroso, che potrebbe inasprire i rapporti tra le due nazioni. I carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno infatti fermato ieri in serata un ufficiale della Marina Militare e un ufficiale delle Forze Armate russe. Quest’ultimo sarebbe di ...

Advertising

ESA_Italia : @AstroSamantha ripassa i sistemi della @Space_Station presso @NASA_Johnson . Gli astronauti europei @esa si prepara… - JohSogos : RT @Libero_official: L'ufficiale della #Marina arrestato per #spionaggio, 'pagato 5.000 euro dall'agente della #Russia in cambio di documen… - italogrillo1976 : RT @_AMazziotti: Eppur ci spiano... Per quelli che pensano che il posizionamento Atlantico dell’Italia non sia più un tema rilevante. E anc… - fabiospes1 : RT @_AMazziotti: Eppur ci spiano... Per quelli che pensano che il posizionamento Atlantico dell’Italia non sia più un tema rilevante. E anc… - fillycarre : La questione russa é semplicemente scandalosa per l’immagine dell’#Italia, per l’@Esercito italiano e per la credib… -