Russell Crowe in lutto | la drammatica notizia che ha colpito l’ex “Gladiatore”

(Di mercoledì 31 marzo 2021)è da sempre uno degli attori più amati in Italia. L’interprete neozelandese sta vivendo in queste ore un vero e proprio dramma.(Getty Images)Da sempreè uno degli attori più amati in Italia. In particolare la sua fama nel nostro Paese è cresciuta a dismisura dopo la magistrale interpretazione nel film premio Oscar, il. La pellicola, diretta da Ridley Scott, e ambientata a Roma ha avuto notevole risonanza, consentendo all’attore neozelandese di vincere il premio di Miglior attore protagonista da parte dell’Academy. Purtroppo però una funestaha colto nelle scorse ore. Il padre dell’interprete, John Alexander ...

dice addio a suo papà: "Il più gentile degli uomini" L'attore ha comunicato la morte del padre su Twitter. "Sto postando questo perché so che ci sono persone in tutto il mondo a cui ha ...Di recente si è parlato di, di ritorno nella natìa Australia per partecipare a Thor: Love and Thunder , in questo momento in corso di riprese: l'attore però ha avuto un'altra questione da risolvere in patria, più ...Russell Crowe è da sempre uno degli attori più amati in Italia. L’interprete neozelandese sta vivendo in queste ore un vero e proprio dramma. Russell Crowe (Getty Images) Da sempre Russell Crowe è uno ...Al prestigioso Cast dell’attesissimo film, Thor: Love and Thunder, si aggiunge anche Russell Crowe. È stato annunciato in un tweet pubblicato dall’account ufficiale del film, con la foto di ...