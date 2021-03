Rummenigge smentisce le voci su Haaland | “Abbiamo già Lewandowski | il migliore attaccante al mondo”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Interrogato da Bild sulledi un possibile interessamento del Bayern Monaco per Erling-Braut, il presidente del consiglio del club bavarese, Karl-Heinzha espresso il suo stupore: “Da dove vengono queste? Non lo so. Posso solo dire una cosa:il miglior calciatore delin questa posizione. Robertha un contratto fino al 2023. Sono convinto che con la sua professionalità, il modo in cui si allena e il modo in cui si prende cura del suo corpo, la fine è ancora lontana”. Foto: tonline.de L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

