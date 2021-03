Rummenigge- no ad Haaland

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attaccante del momento, Erling, appettito da mezza Europa, non è nei pensieri del Bayern Monaco. Lo ha dichiarato pubblicamente il Ceo dei bavaresi, Karl Heinze, smentendo seccamente le voci che accostavano il norvegese ai campioni del mondo. Halland, niente Bayern: cosa ha detto? Il numeri dinon si possono certe discutere. Con la maglia del Borussia Dortmund ha realizzato fin qui 33 gol in 31 partite, facendo innalzare a dismisura il valore del suo cartellino che ora si aggira intorno ai 100 milioni. Ovviamente le pretendenti non mancano: in Italia piace alla Juventus che lo vorrebbe qualora partisse Cristiano Ronaldo; in Inghilterra c’è il Manchester City che lo considera perfetto per il dopo Aguero, ma occhio anche a Chelsea e Manchester United. Non sono da ...

Advertising

gilnar76 : Rummenigge chiude ad Haaland: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - zazoomblog : Rummenigge smentisce le voci su Haaland: “Abbiamo già Lewandowski il migliore attaccante al mondo” - #Rummenigge… - TUTTOJUVE_COM : Rummenigge: 'Haaland? Abbiamo già il miglior centravanti del mondo' - STOCALCIO1 : ?????? Karl-Heinz #Rummenigge ha smentito le voci di un interesse per #Haaland. 'Sono convinto che con la sua professi… - TV7Benevento : Calcio: Rummenigge, 'Haaland al Bayern? Voci infondate, noi abbiamo Lewandowski'... -

Ultime Notizie dalla rete : Rummenigge Haaland

Il presidente del Bayern Karl - Heinzha respinto le speculazioni che collegano il club all'attaccante del Borussia Dortmund Erling. Al settimanale 'Sport Bild',ha dichiarato che il club non ha bisogno del norvegese perché Lewandowski è 'all'apice della sua carriera'. 'Non so da dove vengano queste voci. Posso ...Commenta per primo Il CEO del Bayern Monaco, Karl - Heinzha commentato così l'interesse per Erling: 'Non so da dove vengano queste voci' ha detto alla Bild .L’attaccante del momento, Erling Haaland, appettito da mezza Europa, non è nei pensieri del Bayern Monaco. Lo ha dichiarato pubblicamente il Ceo dei bavaresi, Karl Heinze Rummenigge, smentendo ...Monaco, 31 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha respinto le speculazioni che collegano il club all'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. Al settimanale "Spor ...