Rugby | l’azzurra Arrighetti è negativa | può raggiungere la Nazionale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un caso di falsa positività aveva costretto Ilaria, terza linea dellafemminile di, a sottoporsi alla misura dell’isolamento domiciliare. Tuttavia, come fa sapere la Federazione italiana, “dopo un primo PCR effettuato in occasione del raduno” di sabato 27 marzo, è invece “risultataal tampone molecolare cui è stata sottoposta, in osservanza dei vigenti protocolli”.può così aggregarsi regolarmente alla squadra il prossimo 6 aprile a Parma per preparare il test match Italia-Inghilterra, prima giornata del Sei Nazioni Femminile di sabato 10 marzo allo Stadio ‘Sergio Lanfranchi’. SportFace.