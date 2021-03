Rugby, Italdonne: Ilaria Arrighetti negativa al Covid, torna ad allenarsi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rientra l’emergenza Covid all’interno della nazionale italiana femminile di Rugby alla vigilia dell’inizio del Guinness Sei Nazioni di categoria che prenderà il via questo weekend. Ilaria Arrighetti, dichiarata sospetta positiva pochi giorni fa, è risultata negativa al tampone effettuato nella giornata di oggi e, dunque, l’Italdonne non è a rischio focolai. La Federazione Italiana Rugby ha informato che Ilaria Arrighetti è risultata negativa al tampone molecolare cui è stata sottoposta, in osservanza dei vigenti protocolli, dopo che un primo PCR effettuato in occasione del raduno della Squadra Nazionale Femminile sabato 27 marzo aveva evidenziato una sospetta positività al Covid-19. L’atleta, che era ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rientra l’emergenzaall’interno della nazionale italiana femminile dialla vigilia dell’inizio del Guinness Sei Nazioni di categoria che prenderà il via questo weekend., dichiarata sospetta positiva pochi giorni fa, è risultataal tampone effettuato nella giornata di oggi e, dunque, l’non è a rischio focolai. La Federazione Italianaha informato cheè risultataal tampone molecolare cui è stata sottoposta, in osservanza dei vigenti protocolli, dopo che un primo PCR effettuato in occasione del raduno della Squadra Nazionale Femminile sabato 27 marzo aveva evidenziato una sospetta positività al-19. L’atleta, che era ...

