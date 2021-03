Rosetti Marino, nel 2020 risultato negativo per 32,6 milioni di euro (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Rosetti Marino, società quotata sull’AIM Italia e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l’energia, ha chiuso il 2020 con un valore della produzione di circa 211 milioni di euro, in calo del 39% rispetto all’anno prima. La diminuzione è da attribuire principalmente al settore Energy, mentre si è registrata una ripartenza del settore navale. L’EBITDA della società è negativo per 32,7 milioni di euro, contro un valore positivo di 33,4 milioni di euro nel 2019. Rosetti Marino ha quindi chiuso l’anno con una perdita netta di 32,6 milioni di euro, rispetto a un risultato netto positivo per 4,5 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’AIM Italia e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l’energia, ha chiuso ilcon un valore della produzione di circa 211di, in calo del 39% rispetto all’anno prima. La diminuzione è da attribuire principalmente al settore Energy, mentre si è registrata una ripartenza del settore navale. L’EBITDA della società èper 32,7di, contro un valore positivo di 33,4dinel 2019.ha quindi chiuso l’anno con una perdita netta di 32,6di, rispetto a unnetto positivo per 4,5 ...

