Rosalinda Cannavò replica alle critiche di Dayane Mello: “Lei è influenzata da qualcuno” (VIDEO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rosalinda Cannavò replica a Dayane Mello Domenica scorsa, ospite a Live Non è la D’Urso Dayane Mello ha manifestato una serie di dubbi sulla relazione sentimentale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una storia ce è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La modella sudamericana ha anche asserito che la sua ex amica speciale le avrebbe succhiato tutte le energie e avrebbe “sfruttato” il suo percorso nel reality show di Canale 5. Una settimana dopo, ospite a Domenica Live la 28enne messinese ha risposto alla brasiliana, mettendo anche in dubbio che certe frecciatine velenose che le ha lanciato ultimamente. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato la siciliana. Le dichiarazioni della 28enne a Domenica Live Ospite nella ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 31 marzo 2021)Domenica scorsa, ospite a Live Non è la D’Ursoha manifestato una serie di dubbi sulla relazione sentimentale trae Andrea Zenga. Una storia ce è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La modella sudamericana ha anche asserito che la sua ex amica speciale le avrebbe succhiato tutte le energie e avrebbe “sfruttato” il suo percorso nel reality show di Canale 5. Una settimana dopo, ospite a Domenica Live la 28enne messinese ha risposto alla brasiliana, mettendo anche in dubbio che certe frecciatine velenose che le ha lanciato ultimamente. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato la siciliana. Le dichiarazioni della 28enne a Domenica Live Ospite nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Aresgate, Alberto Tarallo si scaglia contro Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra: "Attoruncoli senza né arte né parte" ... la casa di produzione di Losito, direttamente o indirettamente (già sentiti, tra i vip, Gabriel Garko, Barbara d'Urso, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò e Giuliana De Sio), in ...

Ares, Nancy Brilli in procura. Tarallo durissimo su Adua: 'Una sventurata' L'attrice sentita dai pm. Nel frattempo il produttore tuona su Rosalinda Cannavò e Gabriel ...

... la casa di produzione di Losito, direttamente o indirettamente (già sentiti, tra i vip, Gabriel Garko, Barbara d'Urso, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco/e Giuliana De Sio), in ...L'attrice sentita dai pm. Nel frattempo il produttore tuona sue Gabriel ...