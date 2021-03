"Rompiamo il termometro". Bersani, la più imbarazzante delle difese di Speranza: rossi di vergogna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuovo inarrivabile capolavoro al contrario di Pierluigi Bersani, che in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca per difendere il suo compagno di partito Roberto Speranza arriva a sfidare il buonsenso (e gli italiani): "Se la prendono con Speranza? - domanda perplesso l'esponente di LeU, riguardo alle critiche al ministro della Salute per la gestione della pandemia - Rompiamo il termometro così non abbiamo più la febbre. È una persona seria e competente". Come dire: o Speranza o niente, come se fossimo di fronte al più grande statista della storia e non ci fossero alternative non a Speranza, bensì alla sua linea del rigore assoluto che sta producendo un contenimento dei contagi discutibile, e una crisi economica e sociale questa sì, purtroppo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuovo inarrivabile capolavoro al contrario di Pierluigi, che in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca per difendere il suo compagno di partito Robertoarriva a sfidare il buonsenso (e gli italiani): "Se la prendono con? - domanda perplesso l'esponente di LeU, riguardo alle critiche al ministro della Salute per la gestione della pandemia -ilcosì non abbiamo più la febbre. È una persona seria e competente". Come dire: oo niente, come se fossimo di fronte al più grande statista della storia e non ci fossero alternative non a, bensì alla sua linea del rigore assoluto che sta producendo un contenimento dei contagi discutibile, e una crisi economica e sociale questa sì, purtroppo, ...

Cartabianca, Bersani difende Speranza: "Rompiamo il termometro così non abbiamo più la febbre" Corriere dell'Umbria Cartabianca, Bersani difende Speranza: "Rompiamo il termometro così non abbiamo più la febbre" Rompiamo il termometro così non abbiamo più la febbre. È una persona seria e competente", ha detto, L'ex leader del Pd e candidato premier per il centrosinistra alle elezioni politiche del 2013 ...

