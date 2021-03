Romagnoli, il capitano del Milan in scadenza ha il futuro poco chiaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Casa Milan si lotta per un posto in Champions League, lottando con consapevolezza senza cadere in tranelli che possano fermare questa corsa. I rossoneri sicuramente hanno subito la botta psicologica del sorpasso dei cugini ed ora dovranno stare attenti alla Juventus, terza in classifica. Al posizionamento in Serie A, si aggiunge anche la questione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Probabili formazioni Barcellona-Juventus, Champions League L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni Milan-Juventus, Serie A La Juventus batte il Milan, il riepilogo di Serie A Rinnovo Donnarumma, Raiola tratta con il Milan. Ecco ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Casasi lotta per un posto in Champions League, lottando con consapevolezza senza cadere in tranelli che possano fermare questa corsa. I rossoneri sicuramente hanno subito la botta psicologica del sorpasso dei cugini ed ora dovranno stare attenti alla Juventus, terza in classifica. Al posizionamento in Serie A, si aggiunge anche la questione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Juventus pareggia con la Lazio, il riepilogo della domenica di Serie A Probabili formazioni Barcellona-Juventus, Champions League L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni-Juventus, Serie A La Juventus batte il, il riepilogo di Serie A Rinnovo Donnarumma, Raiola tratta con il. Ecco ...

Advertising

alessiocrobu : RT @giubby85: Ma te ne do 6 milioni si, ma di ceffoni finché non diventano dispari - LukeRedblack : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Occhi dell'@Atleti sul capitano Alessio #Romagnoli. Sondaggi con il suo procuratore Mino #Raiola, nei giorni scor… - Daniele20052013 : Milan, rinnovo Romagnoli: il capitano vuole un ingaggio da 6 milioni - Porcodiismo : RT @NonEvoluto: #WhatsApp Occhi dell'@Atleti sul capitano Alessio #Romagnoli. Sondaggi con il suo procuratore Mino #Raiola, nei giorni scor… - Gabry9416 : @capuanogio Qual'è il problema?? Loro sono pieni di soldi. Non hanno 6 milioni per il prp capitano?? 'Ci vogliono 3… -