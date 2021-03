Roma. «Voglio morire»: 40enne sale sul parapetto e tenta di buttarsi nel Tevere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un suicidio sventato nel caos del traffico di mezzogiorno Romano. Un uomo in stato di agitazione è salito sul parapetto del ponte Regina Margherita, nei pressi di piazza del Popolo, con l’intenzione di lanciarsi giù nel Tevere. Per fortuna e per casualità in quel momento sul ponte stavano passando due volanti che, notando la scena, hanno accostato e sono intervenute immediatamente. Gli agenti, in totale tre, hanno faticato per bloccare l’uomo: era decisamente agitato e di forte corporatura. Bloccandolo dai piedi e dalla vita, sono riusciti a tirar giù l’uomo, identificato come un cittadino di origini bulgare del ’74. Il 40enne fortunatamente è stato tratto in salvo e poi accompagnato in ospedale, tanti sono stati i complimenti ricevuti dagli agenti per il pronto intervento. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un suicidio sventato nel caos del traffico di mezzogiornono. Un uomo in stato di agitazione è salito suldel ponte Regina Margherita, nei pressi di piazza del Popolo, con l’intenzione di lanciarsi giù nel. Per fortuna e per casualità in quel momento sul ponte stavano passando due volanti che, notando la scena, hanno accostato e sono intervenute immediatamente. Gli agenti, in totale tre, hanno faticato per bloccare l’uomo: era decisamente agitato e di forte corporatura. Bloccandolo dai piedi e dalla vita, sono riusciti a tirar giù l’uomo, identificato come un cittadino di origini bulgare del ’74. Ilfortunatamente è stato tratto in salvo e poi accompagnato in ospedale, tanti sono stati i complimenti ricevuti dagli agenti per il pronto intervento. su Il Corriere della Città.

