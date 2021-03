Roma, vende alcolici dopo le 18 in barba ai divieti. Sanzione e chiusura per l’attività (Di mercoledì 31 marzo 2021) Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Proprio ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni. Questo perché l’uomo è stato sorpreso a vendere alcolici dopo le ore 18, in violazione delle norme antiCovid19. I Carabinieri lo hanno identificato e multato per 400 euro e hanno poi applicato la Sanzione accessoria della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Proprio ieri sera, i Carabinieri della StazioneMadonna del Riposo, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni. Questo perché l’uomo è stato sorpreso arele ore 18, in violazione delle norme antiCovid19. I Carabinieri lo hanno identificato e multato per 400 euro e hanno poi applicato laaccessoria delladelcommerciale per 5 giorni. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, vende alcolici dopo le 18 in barba ai divieti. Sanzione e chiusura per l’attività - denni1327 : @Paolo_Assogna @SerieA A 9 mln ormai neanche i primavera si comprano. Resta nebulosa, per me, la politica delle com… - picla14 : @ritadallachiesa C'è un detto a Roma che recita....chi mostra, vende. Saggezza popolare. - solonapoli24 : Riepilogando, secondo i sitarelli il Napoli vende: Koulibaly 65 milioni al Liverpool, Ruiz 55 milioni all'atletico… - Pasqual01350178 : @MatteoSorrenti Inter aspetta i soldi per evitare le sanzioni uefa La juventus ha chiuso a meno 113mil a gennaio La… -