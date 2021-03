Roma, una donna per sfidare la Raggi: nel Pd spunta l’ipotesi Madia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Su Roberto Gualtieri candidato sindaco a Roma, il neo segretario del Pd Enrico Letta sembra avere una pausa di riflessione. Non perché non si fidi dell’ex Ministro dell’Economia (anche se i sondaggi ad oggi non sono entusiasmanti) ma perché al Nazareno si starebbe cominciando a ragionare se non sia il caso di rilanciare anche per la Capitale la strategia tutta al femminile che ha trionfato nei giorni scorsi nel partito. Insomma, anche per Roma capitale si starebbe studiando una candidatura al femminile che potrebbe dare del filo da torcere a Virginia Raggi. E cioè Marianna Madia, la rivale della Serracchiani nell’ultimo scontro che ha infiammato il Pd, quello sui capigruppo. La Madia è Romana, in ottimi rapporti con i “Romani” Veltroni e D’Alema, ha votato Zingaretti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Su Roberto Gualtieri candidato sindaco a, il neo segretario del Pd Enrico Letta sembra avere una pausa di riflessione. Non perché non si fidi dell’ex Ministro dell’Economia (anche se i sondaggi ad oggi non sono entusiasmanti) ma perché al Nazareno si starebbe cominciando a ragionare se non sia il caso di rilanciare anche per la Capitale la strategia tutta al femminile che ha trionfato nei giorni scorsi nel partito. Insomma, anche percapitale si starebbe studiando una candidatura al femminile che potrebbe dare del filo da torcere a Virginia. E cioè Marianna, la rivale della Serracchiani nell’ultimo scontro che ha infiammato il Pd, quello sui capigruppo. Lana, in ottimi rapporti con i “ni” Veltroni e D’Alema, ha votato Zingaretti ...

