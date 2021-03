Roma, traballa la panchina di Fonseca: Allegri e Sarri per un posto. Le ultime (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma: è rebus allenatore.Maradona, il ricordo di Caniggia: il post su Instagram dell’ex Roma per commemorare DiegoSecondo quanto riportato dal noto quotidiano Il Tempo, la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili per sostituire nella prossima stagione agonistica Paulo Fonseca. Le cause più profonde di questa scelta potrebbero risiedere nelle difficoltà che ha incontrato quest'anno la Roma nei big match contro le squadre più blasonate del massimo campionato italiano. E' pur vero che comunque la squadra della Capitale è ancora in piena lizza per conquistare l'Europa League che, a questo punto, potrebbe diventare decisiva per le sorti del tecnico portoghese.caption id="attachment 944935" align="alignnone" width="1024" FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 03: Morgan De Sanctis and Paulo Fonseca (R) ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021): è rebus allenatore.Maradona, il ricordo di Caniggia: il post su Instagram dell’exper commemorare DiegoSecondo quanto riportato dal noto quotidiano Il Tempo, la dirigenza giallorossa sta valutando diversi profili per sostituire nella prossima stagione agonistica Paulo. Le cause più profonde di questa scelta potrebbero risiedere nelle difficoltà che ha incontrato quest'anno lanei big match contro le squadre più blasonate del massimo campionato italiano. E' pur vero che comunque la squadra della Capitale è ancora in piena lizza per conquistare l'Europa League che, a questo punto, potrebbe diventare decisiva per le sorti del tecnico portoghese.caption id="attachment 944935" align="alignnone" width="1024" FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 03: Morgan De Sanctis and Paulo(R) ...

