Roma, spionaggio e rivelazione di segreto: fermati due ufficiali di Marina e forze armate russe (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’intervento del Ros è avvenuto durante la consegna di materiale «classificato» in cambio di denaro. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito «un atto ostile di estrema gravità» la cessione di documentazione classificata da parte di un ufficiale italiano Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’intervento del Ros è avvenuto durante la consegna di materiale «classificato» in cambio di denaro. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha definito «un atto ostile di estrema gravità» la cessione di documentazione classificata da parte di un ufficiale italiano

