Roma, Smalling è un mistero: out da venti giorni. Ecco la situazione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma - L'infortunio di Chris Smalling è un vero e proprio mistero. Il difensore inglese è fermo da ormai venti giorni, per la Roma non deve esserci apprensione e tutto procede per il meglio. Dal 10 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021)- L'infortunio di Chrisè un vero e proprio. Il difensore inglese è fermo da ormai, per lanon deve esserci apprensione e tutto procede per il meglio. Dal 10 ...

Advertising

Pazzotiodio : @summad981 Nella Roma non levo nè Mancini né Smalling né Ibanez per romagnoli. Poi a maggior ragione lui gioca a du… - CorSport : Roma, #Smalling è un mistero: out da venti giorni. Ecco la situazione - sportli26181512 : #Roma, #Smalling è un mistero: out da venti giorni. Ecco la situazione: Il difensore inglese ha saltato quattro par… - sportli26181512 : Infortuni e squalifiche, è emergenza per Fonseca: pronto Fazio: Infortuni e squalifiche, è emergenza per Fonseca: p… - Fantacalcio : Report Roma: le condizioni di Mkhitaryan, Veretout e Smalling -