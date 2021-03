Advertising

Covid a Roma, il primario: «Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita»

Visto da qui, dal reparto dell'ospedale San Pietro di, il dibattito sulle riaperture, il giallo da far riapparire sulla cartina dello Stivale già dopo Pasqua, è un rumore di fondo sopraffatto dal sibilo dei respiratori, dallo sferragliare dei ...Per Antonio Chirianni, ex presidente della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) eemerito di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera dei Colli - Presidio Cotugno di ...Chissà se tutto questo è vero. In definitiva Letta vuole le primarie, ma non chiarisce quale debba essere il loro tracciato. In parole povere, si pensa di raccogliere la domanda di unità e coesione, ...È capitato solo pochi giorni fa con una signora di 94 anni, contagiata dagli operatori no-vax nella casa di riposo di Fiano Romano. «Di fatto, si fanno delle scelte - riprende Bianconi - A quella età ...