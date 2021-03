(Di mercoledì 31 marzo 2021) «Un mese fa avevamo posti a iosa. Ora siamo pieni». È l’allarme lanciato dalle colonne del Messaggero da Simone Bianconi, pneumologo, direttore del centro Covid dell’ospedale San Pietrodi. «Siamo saturi», dice ilal quotidianono, tanto da dover decidere a chi lasciare il posto in terapia intensiva. Come accaduto qualche giorno fa con un’anziana di 94 anni. Ildel: «Si fanno delle scelte» «Di fatto, si fanno delle scelte – spiega Bianconi – A quella età le possibilità che tu possa uscire da una gravissima insufficienza respiratoria sono bassissime. Noi la terapia intensiva la riserviamo alle persone che possono avere una chance di uscirne». «Un soggetto più giovane – afferma – può avere delle possibilità. Sia chiaro: non è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Roma, il primario del Fatebenefratelli: «Terapie intensive piene, dobbiamo scegliere chi salvare»… - infoitinterno : Covid a Roma, il primario: «Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita» - LorenzoTheChick : RT @ilmessaggeroit: Covid a Roma, il primario: «Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita» https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid a Roma, il primario: «Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita» https://t.c… - signorinaBricio : RT @ilmessaggeroit: Covid a Roma, il primario: «Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma primario

ilmessaggero.it

... Roberto Caponi; il presidente di Adapt, Università Lumsa di, Emmanuele Massagli; il direttore ... Contemporaneamente - è emerso dal webinar - si sta affermando anche nel settoreil ...Ilha inviato richiesta da sabato, ma nessuno ha disponibilità. Assurdo che questo accada nel giorno in cui il Lazio torna arancione, qualcosa non torna. 'Per fortuna - racconta il nipote - ...Terapie intensive stracolme: un conto sono i numeri, freddi. Gli allarmi, a effetto. Un altro è viverlo in prima persona. E costringersi a raccontarlo: «Mio fratello è ...Roma, 31 mar. (askanews) - "È definitivo l'impianto normativo di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nelle filiere agricole e alimentari. Un risultato determinante per ...