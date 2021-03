Roma, fermati due ufficiali della Marina italiana e delle Forze armate russe: sono accusati di spionaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) sono stati fermati in occasione di un incontro clandestino, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata. A cederla è stato un ufficiale italiano della Marina Militare, in cambio di una somma di denaro che gli è stata consegnata da un ufficiale delle Forze armate russe di stanza nel nostro Paese. sono entrambi accusati di spionaggio e rivelazione di segreto. I due sono stati fermati nella serata di ieri i carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma. L’operazione, effettuata nell’ambito di una prolungata attività informativa condotta dall’Agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)statiin occasione di un incontro clandestino, sorpresi in flagranza immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata. A cederla è stato un ufficiale italianoMilitare, in cambio di una somma di denaro che gli è stata consegnata da un ufficialedi stanza nel nostro Paese.entrambidie rivelazione di segreto. I duestatinella serata di ieri i carabinieri del Ros, sotto la direzioneProcuraRepubblica di. L’operazione, effettuata nell’ambito di una prolungata attività informativa condotta dall’Agenzia ...

