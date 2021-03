(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’ex900 era uno dei campo nomadi più grande di, fu sgomberato e chiuso il 15 febbraio 2010 ma, oggi, sono spuntate fuori vere e propriediinterrati. La buca è stata aperta da cittadini e imprenditori di Centocelle ed è saltato fuori il marcio nascosto in quell’aria. Le immagini esclusive dell’agenzia Dire sono in grado di testimoniare montagne alte metri che nascondono, nel ventre, interi strati di sacchetti di scarti edili di ogni tipo.occultati e dimenticati, unanon troppo lontano dal centro di. Ex900: scoperchiata unaSopra queste centinaia di sacchi ormai è cresciuta una folta vegetazione, che è andata a ...

Advertising

Agenzia_Dire : C’è un mare di rifiuti che dorme sottoterra, a Roma, dove fino a febbraio del 2010 sorgeva il campo nomadi Casilino… - CorriereCitta : Roma. Ex Casilino 900, colline di rifiuti e amianto: una bomba ambientale - Notiziedi_it : Roma, a Casilino 900 spuntano colline con resti amianto e scarti edili - oslaz : Roma, montagne di rifiuti nell’area dove c’era il campo nomadi ex Casilino 900 - donnadimezzo : @agatamicia pensa che fino a qualche anno fa a Roma lo stesso anestesista si divideva almeno tra san camillo e poli… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Casilino

...saltar fuori " come le immagini esclusive dell'agenzia Dire sono in grado di testimoniare " il vero marcio di quel che si nasconde nell'area dell'ex900, il campo nomadi piu' grande di, ...E' la situazione in tempo reale che stanno vivendo i principali ospedali di, alle prese con un ... al policlinico Tor Vergata, al San Giovanni, ale al Sant'Andrea. Alcune di queste ...A Vallepietra le campane hanno suonato a festa per la nascita di Nicole. Erano trascorsi sei anni dall’ultimo atterraggio della cicogna nel paese sui Simbruini a est di Subiaco, ...Roma - Quasi quattrocentocinquanta pazienti in attesa di ricovero o trasferimento e trenta ambulanze ferme davanti ai Pronto soccorso. E' la situazione in ...