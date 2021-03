Roma, discarica abusiva con materiali pericolosi allo svincolo del GRA: 4 denunce (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Settebagni hanno scoperto, in un’area verde adiacente il Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Porta di Roma e Nomentana, una discarica abusiva costituita da materiale edile di risulta ed altri rifiuti pericolosi. Gli accertamenti hanno permesso di risalire ad un ditta di ristrutturazioni edili, operante nell’area di Monterotondo (RM), il cui titolare, era solito servirsi per lo smaltimento dei rifiuti di un soggetto privo dei dovuti requisiti relativi al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti in luoghi idonei. A seguito delle indagini i poliziotti hanno denunciato quattro persone, per violazione del Testo Unico Ambientale. Inoltre per due dei quattro denunciati, trovati a lavorare all’interno del negozio da dove provenivano i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Settebagni hanno scoperto, in un’area verde adiacente il Grande Raccordo Anulare, tra gli svincoli Porta die Nomentana, unacostituita da materiale edile di risulta ed altri rifiuti. Gli accertamenti hanno permesso di risalire ad un ditta di ristrutturazioni edili, operante nell’area di Monterotondo (RM), il cui titolare, era solito servirsi per lo smaltimento dei rifiuti di un soggetto privo dei dovuti requisiti relativi al trasporto esmaltimento dei rifiuti in luoghi idonei. A seguito delle indagini i poliziotti hanno denunciato quattro persone, per violazione del Testo Unico Ambientale. Inoltre per due dei quattro denunciati, trovati a lavorare all’interno del negozio da dove provenivano i ...

