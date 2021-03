Roma, caso di spionaggio, arrestato Ufficiale della Marina: passava documenti in cambio di denaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un capitano di Fregata della Marina militare e un Ufficiale delle Forze armate russe accreditato presso l’ambasciata in Italia, sono stati fermati dai Carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma. Il fermo e lo spionaggio Entrambi sono stati fermati poiché accusati di spionaggio. L’operazione è stata effettuata nell’ambito di prolungata attività informatica condotta dall’Agenzia informazioni sicurezza interna, con il fattivo supporto dello Stato maggiore della Difesa e della quale è stato investito il raggruppamento. L’intervento, nello specifico, è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza di reato immediatamente dopo la cessione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un capitano di Fregatamilitare e undelle Forze armate russe accreditato presso l’ambasciata in Italia, sono stati fermati dai Carabinieri del Ros, sotto la direzioneProcuraRepubblica di. Il fermo e loEntrambi sono stati fermati poiché accusati di. L’operazione è stata effettuata nell’ambito di prolungata attività informatica condotta dall’Agenzia informazioni sicurezza interna, con il fattivo supporto dello Stato maggioreDifesa equale è stato investito il raggruppamento. L’intervento, nello specifico, è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza di reato immediatamente dopo la cessione di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma caso Documenti classificati Nato a un ufficiale russo in cambio di denaro: arrestato un militare italiano Ambasciata russa conferma il fermo "Confermiamo il fermo il 30 marzo a Roma di un funzionario dell'... In ogni caso ci auguriamo che quello che è successo non si rifletta sui rapporti bilaterali tra la ...

Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 marzo RomaToday Stupro a Bravetta: violentata in casa mentre si trova in isolamento fiduciario Stuprata nella casa dove si trovava in quarantena dal suo affittuario. Vittima una donna indiana di 41 anni, violentata da un connazionale che le aveva subaffittato una stanza in un appartamento a ...

Biden propone piano infrastrutture da 2.000 miliardi dlr Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi un piano per investire 2.000 miliardi di dollari in otto anni in infrastrutture nazionali con un focus sui trasporti. Lo ha detto un funzionar ...

