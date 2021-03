Roma | 39enne nasconde nell’armadio oltre 10 000 dosi di shaboo | arrestato

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Con un escamotage gli agenti di polizia sono entrati in un appartamento in via Grottaminarda, sospettato di essere luogo di detenzione e spaccio, e lì hanno trovato10.000di droga. Leggi anche:. Droga, soldi e una pistola: fermato e33enne La perquisizione e l’arresto Intorno alle 15.50 di ieri gli agenti, con una escamotage, sono entrati nell’appartamento e hanno trovato ilin compagnia di due connazionali, entrambe estranee ai fatti. Gli agenti hanno quindi perquisito l’abitazione e scovato, all’interno dell’armadio della camera da letto,10.000– 1126 grammi – di “” per un valore di circa 300.000 euro. Dalle analisi chimiche effettuate sulla sostanza è emersa una purezza del 93/94%. Così l’uomo, ...

Il Corriere della Città

