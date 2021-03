Roberto Mancini manda l'Italia in Lituania con la "formula merito": una Nazionale senza raccomandati (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'undici scelto da Roberto Mancini per sfidare la Lituania nella terza partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 (alle 20.45, diretta Rai 1) è una perfetta sintesi della serie A. Le prime otto del campionato, infatti, sono rappresentate da almeno un giocatore: l'Inter con Bastoni, il Milan con Donnarumma, la Juventus con Chiesa e Bernardeschi, l'Atalanta con Pessina, il Napoli con Di Lorenzo, la Roma con Pellegrini e forse Mancini, in ballottaggio con Acerbi (ma la Lazio rimarrebbe comunque presente grazie a Immobile), e infine il Sassuolo con Locatelli, fresco di primo gol in Nazionale e riproposto in versione regista. Quella che proverà ad agguantare il 25esimo risultato utile consecutivo, come la versione di Lippi tra il 2004 e il 2006, è l'Italia di tutta la serie A. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'undici scelto daper sfidare lanella terza partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 (alle 20.45, diretta Rai 1) è una perfetta sintesi della serie A. Le prime otto del campionato, infatti, sono rappresentate da almeno un giocatore: l'Inter con Bastoni, il Milan con Donnarumma, la Juventus con Chiesa e Bernardeschi, l'Atalanta con Pessina, il Napoli con Di Lorenzo, la Roma con Pellegrini e forse, in ballottaggio con Acerbi (ma la Lazio rimarrebbe comunque presente grazie a Immobile), e infine il Sassuolo con Locatelli, fresco di primo gol ine riproposto in versione regista. Quella che proverà ad agguantare il 25esimo risultato utile consecutivo, come la versione di Lippi tra il 2004 e il 2006, è l'di tutta la serie A. Una ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e a Manuel #Locatelli alla vigilia di ???? #LituaniaItalia ????… - OptaPaolo : 3 - Domenico #Berardi è il primo giocatore a segnare in tre match di fila con la maglia della Nazionale sotto la ge… - OptaPaolo : 15 - Roberto #Mancini è uno dei soli tre allenatori ad essere rimasto imbattuto in tutte le sue prime 15 gare inter… - infoitsport : Le parole di Roberto Mancini in conferenza: “Siamo qui per vincere con il massimo rispetto per l’avversario” - gaith77 : RT @90sfootball: Ronaldo and Roberto Mancini. -