Ritrovato a Gallipoli 36enne scomparso da Torino

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Gli agenti di Gallipoli (Lecce) hanno rintracciato sul lungomare cittadino un giovane 36enne della provincia di Torino che dal mese di settembre aveva fatto perdere le proprie tracce. I genitori si erano anche rivolti alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” e attraverso l’appello fatto in tv, una donna gallipolina l’ha riconosciuto e lo ha segnalato alla redazione del programma. I genitori, avvisati dalla redazione della trasmissione che nel frattempo aveva inviato un proprio giornalista per verificare la segnalazione, sono partiti da Torino e sono arrivati in Puglia. Con l’aiuto degli agenti l’uomo è stato rintracciato: era seduto su una panchina del Lungomare. Il giovane era stato derubato dei documenti e del cellulare mentre era in Germania, in un momento delicato della propria vita, aveva deciso di prendere vari treni senza raggiungere una meta precisa fino poi ad arrivare a Gallipoli.