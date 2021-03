Ristoranti aperti nel nuovo decreto Covid se migliorano dati contagi | maggioranza divisa

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Lega e Forza Italia premono per la ripartenza delle attività commerciali in caso di abbassamento della curva relativa alla diffusione del coronavirus. E anche alcuni governatori locali e associazioni di categoria sono in pressing. Ma all'interno del governo i ministri di Leu, Pd e M5s sarebbero schierati per una linea di massima prudenza

... ha pubblicato sul suo account Twitter una foto al ristorante - che ora sonofino alle 2 di ... l' uso obbligatorio della mascherina e le restrizioni di ingresso a bar e. La ...In quel caso, si valuterebbe la riapertura di bar ea pranzo e di cinema e teatri. Il ... e, dove possibile "in spazi".Decreto pronto, l'Italia resta blindata. Oggi atteso l’ok: niente zone gialle, ma bimbi a scuola ROMA Bar e ristoranti resteranno chiusi per tutto aprile, a meno che la situazione epidemiologica non c ...Il dl atteso nel pomeriggio sul tavolo del governo: al lavoro sulle norme relative ai medici e le modalità della verifica che dovrà esser fatta a metà mese (ANSA) ...