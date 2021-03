Rischio assembramenti alla Vigilia di Pasqua, l’Eav chiude la stazione Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rischio assembramenti: l’Ente autonomo Volturno chiude la fermata di Madonna dell’Arco, posta in prossimità dell’omonimo santuario di Sant’Anastasia per tutto il sabato prima di Pasqua. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti che gestisce tra l’altro le linee su ferro dell’ex Circumvesuviana che in una nota sottolinea come ”vista l’ordinanza numero 12 del 30.3.2021 emanata dal presidente della Regione Campania, il giorno 3 aprile 2021 i treni della linea Naoli-Sarno (ambo le direzioni) non effettueranno servizio viaggiatori presso la fermata di Madonna dell’Arco”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021): l’Ente autonomo Volturnola fermata di, posta in prossimità dell’omonimo santuario diper tutto il sabato prima di. A comunicarlo è la stessa azienda di trasporti che gestisce tra l’altro le linee su ferro dell’ex Circumvesuviana che in una nota sottolinea come ”vista l’ordinanza numero 12 del 30.3.2021 emanata dal presidente della Regione Campania, il giorno 3 aprile 2021 i treni della linea Naoli-Sarno (ambo le direzioni) non effettueranno servizio viaggiatori presso la fermata di”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

