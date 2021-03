Ripresa e resilienza, Meloni: «Subito un miliardo per Roma Capitale». La diretta della conferenza stampa (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Chiediamo ci siano risorse adesso. Pari a un miliardo l’anno per i prossimi sei anni, per dare sostanza al tema di Roma Capitale”. Così Giorgia Meloni ha aperto la conferenza stampa sul piano nazionale di Ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre alla leader di Fratelli d’Italia hanno partecipato all’incontro con i giornalisti, nei locali della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa, i capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. E i presidenti delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Paolo Trancassini e Nicola Calandrini. Da Roma Capitale alla tutela della maternità, “Non capisco perché, mentre l’Europa ha un piano per qualunque ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Chiediamo ci siano risorse adesso. Pari a unl’anno per i prossimi sei anni, per dare sostanza al tema di”. Così Giorgiaha aperto lasul piano nazionale di(Pnrr). Oltre alla leader di Fratelli d’Italia hanno partecipato all’incontro con i giornalisti, nei localiFondazione Alleanza nazionale in viaScrofa, i capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. E i presidenti delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Paolo Trancassini e Nicola Calandrini. Daalla tutelamaternità, “Non capisco perché, mentre l’Europa ha un piano per qualunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa resilienza Recovery, Cingolani: servono progetti "forti e aggressivi" C'è "un problema fondamentale alla base di tutta l'operazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: metteremo in atto dei progetti molto forti e aggressivi , come installare grandi potenze di rinnovabili, potenziare la mobilità elettrica e mettere in campo dei percorsi ...

Energia, ambiente e Pnrr: le 10 opere faro secondo Legambiente - È questa la strada che il nostro paese deve seguire secondo Legambiente per non sprecare le risorse del Next Generation EU e realizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che il ...

Piano Ripresa e Resilienza, «Missione 4»: istruzione, formazione, ricerca Corriere della Sera Il «piano industriale» per la cultura Caro direttore, la attuale versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non ha (ancora) il coraggio di considerare l’insieme degli operatori culturali come una risorsa strategica da mob ...

Energia, ambiente e Pnrr: le 10 opere faro secondo Legambiente Concretizzare la transizione ecologica partendo dai territori e da quelle dieci opere faro che possono proiettare l'Italia verso un 2030 più sostenibile e verde. È questa la strada che il nostro ...

