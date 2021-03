Rifiuti Zero: nel cassonetto c’è una miniera urbana da non sprecare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rifiuti Zero, avallato dal pacchetto per l’Economia Circolare, afferma che nel cassonetto c’è una miniera urbana da non sprecare, sia per l’economia manifatturiera, sia per l’ecologia che salva il Pianeta. Queste verità abbiamo avuto modo di constatarle di nuovo attraverso due preziosi incontri tenuti in questa settimana. Uno interno con la Rete Rifiuti Zero a cui ha partecipato l’industriale Fabrizio Tesi, noto per rappresentare il distretto tessile di Prato, e l’altro avuto giusto il 26 marzo presso l’ufficio del Centro Ricerca Rifiuti Zero con il direttore del Comieco Carlo Montalbetti (accompagnato da due industriali del distretto cartario) e relativo allo “stato dell’arte” del passaggio da tutta plastica ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021), avallato dal pacchetto per l’Economia Circolare, afferma che nelc’è unada non, sia per l’economia manifatturiera, sia per l’ecologia che salva il Pianeta. Queste verità abbiamo avuto modo di constatarle di nuovo attraverso due preziosi incontri tenuti in questa settimana. Uno interno con la Retea cui ha partecipato l’industriale Fabrizio Tesi, noto per rappresentare il distretto tessile di Prato, e l’altro avuto giusto il 26 marzo presso l’ufficio del Centro Ricercacon il direttore del Comieco Carlo Montalbetti (accompagnato da due industriali del distretto cartario) e relativo allo “stato dell’arte” del passaggio da tutta plastica ad ...

Advertising

Strill_it : demA Calabria: “Gestione rifiuti, siamo ancora all’anno zero” - EcoCircolareCom : ? “Un centro del #riuso in ogni provincia”. Intervista a Rossano Ercolini, presidente di @zerowasteeurope. Il diret… - ecostoviglie : Mini guida per una Pasqua sostenibile con zero sprechi e rifiuti differenziati correttamente - TelemiaLaTv : DemA Calabria: Gestione rifiuti, siamo ancora all’anno zero - pianainforma : Gestione rifiuti, siamo ancora all’anno zero - -