Rifiuti, Roma salvata dall'emergenza (Di mercoledì 31 marzo 2021) ?Scongiurato il blocco della raccolta in alcuni municipi di Roma per l'esaurimento del quarto invaso nella discarica di Roccasecca Leggi su rainews (Di mercoledì 31 marzo 2021) ?Scongiurato il blocco della raccolta in alcuni municipi diper l'esaurimento del quarto invaso nella discarica di Roccasecca

Advertising

CarloCalenda : L’AMA smetterà di raccogliere l’immondizia da stasera in 4 Municipi, popolosi come Palermo. È accaduto quello che s… - CarloCalenda : Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha mes… - CarloCalenda : Vogliamo smettere di parlare di noi e iniziare a parlare di Roma? Facciamo una discussione di merito sul piano puli… - nanni_antonio : @CarloCalenda @OGiannino Per i rifiuti a roma già hanno condannato il bimbo minchia di zingaro amico tuo .e l'ho h… - RoscioliTerry : RT @CarloCalenda: Il piano rifiuti per Roma, degno di una capitale europea. #CalendaSindaco -