Rifiuti, il Comune di Roma chiude il Tmb Rocca Cencia (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “I rappresentanti di Roma Capitale hanno escluso la possibilità che l’impianto Ama di Rocca Cencia possa aumentare la propria capacità di trattamento, così come l’ampliamento dell’area di trasferenza dei rifiuti, annunciando inoltre che gli uffici comunali esprimeranno parere negativo nella conferenza dei servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale richiesta dall’azienda Ama per il Tmb di Rocca Cencia, in quanto l’impianto è destinato alla chiusura nei prossimi mesi. Il Comune di Roma, pertanto, ha respinto tutte le richieste che l’Amministratore Unico dell’Ama ha rivolto negli ultimi giorni alla Direzione regionale competente”. Così si legge in una nota della Regione Lazio, divulgata ieri dopo la riunione del Comitato tecnico per scongiurare il rischio di una nuova emergenza rifiuti nella città di Roma legata alla prossima chiusura della discarica di Roccasecca. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “I rappresentanti di Roma Capitale hanno escluso la possibilità che l’impianto Ama di Rocca Cencia possa aumentare la propria capacità di trattamento, così come l’ampliamento dell’area di trasferenza dei rifiuti, annunciando inoltre che gli uffici comunali esprimeranno parere negativo nella conferenza dei servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale richiesta dall’azienda Ama per il Tmb di Rocca Cencia, in quanto l’impianto è destinato alla chiusura nei prossimi mesi. Il Comune di Roma, pertanto, ha respinto tutte le richieste che l’Amministratore Unico dell’Ama ha rivolto negli ultimi giorni alla Direzione regionale competente”. Così si legge in una nota della Regione Lazio, divulgata ieri dopo la riunione del Comitato tecnico per scongiurare il rischio di una nuova emergenza rifiuti nella città di Roma legata alla prossima chiusura della discarica di Roccasecca.

CarloCalenda : Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha mes… - Luke2375 : RT @PoliticaPerJedi: Roma è di nuovo in emergenza rifiuti, con un comune irresponsabile e una regione evasiva. Ad oggi l’unico che pare av… - Donatel65682407 : RT @PoliticaPerJedi: Roma è di nuovo in emergenza rifiuti, con un comune irresponsabile e una regione evasiva. Ad oggi l’unico che pare av… - Shamael73 : RT @PoliticaPerJedi: Roma è di nuovo in emergenza rifiuti, con un comune irresponsabile e una regione evasiva. Ad oggi l’unico che pare av… - ALafronte : RT @PoliticaPerJedi: Roma è di nuovo in emergenza rifiuti, con un comune irresponsabile e una regione evasiva. Ad oggi l’unico che pare av… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Comune Raccolta differenziata, superato il 75% nel 2020 a Fasano 'Dai dati regionali - si legge in una nota di Palazzo di Città - il Comune di Fasano è secondo in ... alla Gialplast che gestisce il servizio rifiuti, al servizio Ambiente e al nucleo di Polizia ...

Bollate, una stazione green al posto dei rifiuti ... direttore di Gaia srl, la multiservizi del Comune di Bollate che con questa operazione punta all'utilizzo del biometano per l'intera flotta di mezzi usati per la raccolta dei rifiuti. I tempi di ...

Rifiuti, Buttol chiede la rescissione al comune di San Felice a Cancello ilmattino.it Servizio rifiuti, messo in discussione il sistema di voto Srr: gara “ponte” può saltare Dopo diverse consultazioni, anche con funzionari di altre Srr siciliane, è emerso che il sistema di voto, basato sulle percentuali delle quote riconosciute ad ogni Comune, non si sarebbe ... di ...

Livorno, segui il Consiglio comunale in diretta streaming Livorno, 31 marzo 2021 – Oggi è giorno di Consiglio comunale a Livorno. Come ogni settimana ... “Traffici illeciti di stupefacenti e di rifiuti nel Porto di Livorno”. 10. Mozione presentata dai ...

'Dai dati regionali - si legge in una nota di Palazzo di Città - ildi Fasano è secondo in ... alla Gialplast che gestisce il servizio, al servizio Ambiente e al nucleo di Polizia ...... direttore di Gaia srl, la multiservizi deldi Bollate che con questa operazione punta all'utilizzo del biometano per l'intera flotta di mezzi usati per la raccolta dei. I tempi di ...Dopo diverse consultazioni, anche con funzionari di altre Srr siciliane, è emerso che il sistema di voto, basato sulle percentuali delle quote riconosciute ad ogni Comune, non si sarebbe ... di ...Livorno, 31 marzo 2021 – Oggi è giorno di Consiglio comunale a Livorno. Come ogni settimana ... “Traffici illeciti di stupefacenti e di rifiuti nel Porto di Livorno”. 10. Mozione presentata dai ...