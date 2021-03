Rifiuti, Ama: “Emergenza a Roma, dalle 18 blocco raccolta in quattro municipi” (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Pasqua porta l’emergenza rifiuti a Roma. In una lettera inviata alla Regione Lazio, a Roma Capitale, alla Prefettura capitolina e alla Procura della Repubblica di Roma, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, l’Ama ha annunciato che a causa delle conseguenze legate alla chiusura della discarica di Roccasecca e dell’assenza di impianti alternativi dove inviare a trattamento 365 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati, dalle 18 di oggi ci sarà la “pressoché totale contrazione della raccolta” nei Municipi 11, 12, 13 e 14 e a prefigurare oltre 2.000 tonnellate di immondizia in strada entro martedì, con accumuli in tutta la città. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Pasqua porta l’emergenza rifiuti a Roma. In una lettera inviata alla Regione Lazio, a Roma Capitale, alla Prefettura capitolina e alla Procura della Repubblica di Roma, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, l’Ama ha annunciato che a causa delle conseguenze legate alla chiusura della discarica di Roccasecca e dell’assenza di impianti alternativi dove inviare a trattamento 365 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati, dalle 18 di oggi ci sarà la “pressoché totale contrazione della raccolta” nei Municipi 11, 12, 13 e 14 e a prefigurare oltre 2.000 tonnellate di immondizia in strada entro martedì, con accumuli in tutta la città.

