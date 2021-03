Ridotta la pena di Adam Kabobo, 24 anni per l’uomo che a Milano nel 2013 ha ucciso tre persone con un piccone e ne ha ferite altre due (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adam Kabobo ha ricevuto uno sconto di pena: da 28 anni è passato a 24. Il ghanese è in carcere dopo che nel maggio 2013 ha ucciso a Milano 3 persone con un piccone e ne ha ferite altre 2. Così come riportato dal Corriere della Sera, i giudici stabilirono da subito dopo il suo arresto che l’uomo fosse un soggetto socialmente pericoloso in quanto affetto da schizofrenia paranoide ma al momento della strage con capacità di intendere “non totalmente assente” e di volere “sufficientemente conservata”. Il 39enne è stato condannato a 36anni di reclusione, a cui è stato decurtato un terzo della pena grazie al rito abbreviato. Kabobo, dopo 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha ricevuto uno sconto di: da 28è passato a 24. Il ghanese è in carcere dopo che nel maggiohacon une ne ha2. Così come riportato dal Corriere della Sera, i giudici stabilirono da subito dopo il suo arresto chefosse un soggetto socialmente pericoloso in quanto affetto da schizofrenia paranoide ma al momento della strage con capacità di intendere “non totalmente assente” e di volere “sufficientemente conservata”. Il 39enne è stato condannato a 36di reclusione, a cui è stato decurtato un terzo dellagrazie al rito abbreviato., dopo 8 ...

