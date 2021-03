Riders assunti come dipendenti. Più tutele, ma un salario magro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – I Riders ritornano sotto i riflettori. La categoria dei ciclofattorini infatti, per la seconda volta in 6 mesi, ha sottoscritto un contratto collettivo nazionale con le multinazionali delle consegne. Stavolta sono state Cgil, Cisl e Uil a siglare il primo contratto nazionale con Just Eat che rende i Riders a tutti gli effetti dei lavoratori dipendenti. Quest’ultimo si aggiunge a quello stipulato a settembre dall’Ugl con Assodelivery (associazione di categoria che unisce Deliveroo, Glovo, Social Food e Uber Eats). Mercato dei Riders che, ricordiamo, conta in totale circa 100mila fattorini. Escludendo quelli impiegati nella logistica o servizi correlati, gli addetti dedicati alle piattaforme del cibo sono più di 30mila. Questo gruppo a sua volta si divide in due parti: appena 15mila hanno nelle consegne la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – Iritornano sotto i riflettori. La categoria dei ciclofattorini infatti, per la seconda volta in 6 mesi, ha sottoscritto un contratto collettivo nazionale con le multinazionali delle consegne. Stavolta sono state Cgil, Cisl e Uil a siglare il primo contratto nazionale con Just Eat che rende ia tutti gli effetti dei lavoratori. Quest’ultimo si aggiunge a quello stipulato a settembre dall’Ugl con Assodelivery (associazione di categoria che unisce Deliveroo, Glovo, Social Food e Uber Eats). Mercato deiche, ricordiamo, conta in totale circa 100mila fattorini. Escludendo quelli impiegati nella logistica o servizi correlati, gli addetti dedicati alle piattaforme del cibo sono più di 30mila. Questo gruppo a sua volta si divide in due parti: appena 15mila hanno nelle consegne la ...

Advertising

RiccardoNatale4 : Con il nuovo contratto nazionale i #riders diventano lavoratori dipendenti con maggiori tutele. Purtroppo però la d… - tomtir : RT @valeriamanieri: ??Storico accordo sindacati e @JustEat_it. Fattorini assunti come lavoratori dipendenti, con contratto nazionale logisti… - IlPrimatoN : Cosa prevede il primo contratto nazionale siglato con Just Eat. E perché non è tutto oro quel che luccica - CCNLturismo : RT @valeriamanieri: ??Storico accordo sindacati e @JustEat_it. Fattorini assunti come lavoratori dipendenti, con contratto nazionale logisti… - MicheTiraboschi : RT @valeriamanieri: ??Storico accordo sindacati e @JustEat_it. Fattorini assunti come lavoratori dipendenti, con contratto nazionale logisti… -