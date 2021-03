Ricordate Gió Sada | vincitore di X-factor 9? Dopo la vittoria la sua carriera non ha spiccato il volo | Ecco che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Giòha vinto l’edizione del 2015 di X-ma non hailchehail cantante. Giòda X-a oggi (foto Facebook)Giovanni, cantantedella nona edizione di X-del 2015 è un cantautore, attore e musicista italiano. Il suo talento proviene proprio dalla sua famiglia, in quanto sua mamma era una ballerina e musicista, mentre suo papà era un chitarrista e un cantante. Il successo del cantante comincia nel 2007 quando entra a far parte di un gruppo punk rock esibendosi live sia in Italia che in altri paesi d’Europa. Nel 2011, quando il cantante partecipa a SanremoSocial con il pezzo Salviamoci, tenta ...