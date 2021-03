Ricerca, bando nazionale da 3 milioni di euro per nuovi progetti sull’endometriosi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Valutare l’incidenza e analizzare i meccanismi di patogenesi dell’endometriosi: il ministero della Salute lancia un bando di Ricerca nel territorio nazionale, rivolto a tutti i Ricercatori che operino in enti afferenti al Servizio sanitario nazionale (destinatari istituzionali sono le Regioni e le Province autonome, Istituto superiore di sanità, Inail, Agenas, Istituti zooprofilattici sperimentali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati). A questo scopo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto del 22 marzo 2021, con cui autorizza la spesa di 3 milioni di euro ripartiti sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023. I progetti di Ricerca dovranno produrre risultati trasferibili in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Valutare l’incidenza e analizzare i meccanismi di patogenesi dell’endometriosi: il ministero della Salute lancia undinel territorio, rivolto a tutti itori che operino in enti afferenti al Servizio sanitario(destinatari istituzionali sono le Regioni e le Province autonome, Istituto superiore di sanità, Inail, Agenas, Istituti zooprofilattici sperimentali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati). A questo scopo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto del 22 marzo 2021, con cui autorizza la spesa di 3diripartiti sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023. Ididovranno produrre risultati trasferibili in ...

