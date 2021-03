Ricciardo e Bahrain: la macchina era danneggiata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Gran Premio del Bahrain si è concluso la settimana scorsa. I piloti delle varie Scuderie hanno avuto modo di misurarsi con il circuito di Sakhir, sicuramente non semplice. Tra i protagonisti anche Daniel Ricciardo con la sua McLaren. L’australiano non è rimasto così soddisfatto delle proprie prestazioni, ma non è nemmeno colpa sua, la macchina infatti era danneggiata. Ricciardo e Bahrain non sono proprio andati d’accordo. Szafnauer: “Ostacolati dal cambiamento del regolamento” Ricciardo e Bahrain, cos’è successo in pista? Daniel Ricciardo con la sua McLaren si è classificato settimo nella classifica finale. Il pilota non è rimasto del tutto soddisfatto del posizionamento e il suo nervosismo è dovuto anche al fatto che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Gran Premio delsi è concluso la settimana scorsa. I piloti delle varie Scuderie hanno avuto modo di misurarsi con il circuito di Sakhir, sicuramente non semplice. Tra i protagonisti anche Danielcon la sua McLaren. L’australiano non è rimasto così soddisfatto delle proprie prestazioni, ma non è nemmeno colpa sua, lainfatti eranon sono proprio andati d’accordo. Szafnauer: “Ostacolati dal cambiamento del regolamento”, cos’è successo in pista? Danielcon la sua McLaren si è classificato settimo nella classifica finale. Il pilota non è rimasto del tutto soddisfatto del posizionamento e il suo nervosismo è dovuto anche al fatto che ...

