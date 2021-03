Riaperture a 18-20 mln di vaccinati Bar e ristoranti solo a fine aprile

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il governo Draghi continua a studiare le contromosse per affrontare l'emergenza Coronavirus. Ma i numeri sono impietosi ed indicano un aumento dei contagi, complice la variante inglese ormai dilagante in tutta Italia, presente nell'87% dei nuovi positivi. Preoccupa, però, soprattutto la situazione negli ospedali, specie nei reparti di terapia intensiva, tornati ormai a livelli dello scorso anno. Non c'è tregua neanche sul fronte dei morti, anche nella giornata di ieri si sono registrati 551 decessi.