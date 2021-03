Riapertura scuole, nel decreto covid possibile norma che vieta alle Regioni di chiudere fino alla prima media (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il decreto covid che andrà a sostituire quello in scadenza il 6 aprile sarà approvato oggi, mercoledì 31 marzo, nel pomeriggio. Emerge però un'ipotesi accreditata che fra le novità previste dal nuovo decreto ci sarebbe quella che vieterebbe ai Governatori di chiudere le scuole fino alla prima classe di scuola secondaria di primo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilche andrà a sostituire quello in scadenza il 6 aprile sarà approvato oggi, mercoledì 31 marzo, nel pomeriggio. Emerge però un'ipotesi accreditata che fra le novità previste dal nuovoci sarebbe quella che vieterebbe ai Governatori dileclasse di scuola secondaria di primo grado. L'articolo .

Advertising

lorepregliasco : La riapertura delle scuole sta rallentando il calo dei contagi in UK - elenabonetti : Il Presidente Draghi ha annunciato la riapertura delle scuole anche in zona rossa fino alla prima media e ha ribadi… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - ManLanTuit : RT @lorepregliasco: La riapertura delle scuole sta rallentando il calo dei contagi in UK - infoitinterno : Riapertura scuole, ma ci sono da fare tanti tamponi: Ausl e Regione studiano piano -