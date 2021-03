REVERSE il legal thriller di Mauro John Capece prodotto da Giuseppe Lepore dal 21 aprile su Sky Prima Fila

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (31 marzo 2021) - Roma, 31 marzo - Dal produttore del docu-film Cecchi Gori, Una Famiglia Italiana e produttore associato di Non essere cattivo, e dal regista di La Danza Nera e SFashion,è unfitto di colpi di scena, dal sapore retrò, disponibile dal 21su Sky, Chili, The Film Club, AppleTV e Google Play . In, vittima e carnefice si sovrappongono in un gioco di morte e colpevolezza, finzione e violenza psicologica, con un crescendo emotivo che si snoda sulle note della colonna sonora firmata dal producer Marco Korben Del Bene. Nel cast, tra gli altri, Iago Garcia (Matalobos di Jorge Saavedra, Il Segreto di Olmo Mesia, Bentornato Presidente di ...