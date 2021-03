Renzi, Bonetti & Co.: la corsa per prendersi i meriti dell’assegno unico realizzato dal M5s (Di mercoledì 31 marzo 2021) luglio arriverà l’assegno unico per i figli – tarato sull’Isee – fino a 21 anni e fino a 250 euro al mese. Grandi grida di giubilo tra il popolo, ma anche grandi grida di giubilo tra i tanti “padri” della norma. Adesso che arrivano gli sghei sonanti c’è infatti gran corsa ad intestarsene – come da copione – il merito. La ministra italiaviva Elena Bonetti è la più lesta ad accaparrarsi l’iniziativa anche perché lei è la ministra all’uopo deputata, Famiglia e Parità, e quindi non c’è da stupirsi che si fiondi come un falco in picchiata sulla faccenda. Lucidatasi la coda si pavoneggia manco fosse la Boldrini. E dice, in qualità di ministra del focolare, che “è un giorno importante”, quando lei con la cosa c’entra ben poco se non niente. L’unica cosa nuova che propone è di alzare l’età oltre 21 anni con una norma transitoria, cosicché ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) luglio arriverà l’assegnoper i figli – tarato sull’Isee – fino a 21 anni e fino a 250 euro al mese. Grandi grida di giubilo tra il popolo, ma anche grandi grida di giubilo tra i tanti “padri” della norma. Adesso che arrivano gli sghei sonanti c’è infatti granad intestarsene – come da copione – il merito. La ministra italiaviva Elenaè la più lesta ad accaparrarsi l’iniziativa anche perché lei è la ministra all’uopo deputata, Famiglia e Parità, e quindi non c’è da stupirsi che si fiondi come un falco in picchiata sulla faccenda. Lucidatasi la coda si pavoneggia manco fosse la Boldrini. E dice, in qualità di ministra del focolare, che “è un giorno importante”, quando lei con la cosa c’entra ben poco se non niente. L’unica cosa nuova che propone è di alzare l’età oltre 21 anni con una norma transitoria, cosicché ...

