Relax per Amadeus | al parco con la famiglia e un telefono di troppo

Per il conduttore di Rai Uno è tempo anche di riposo da trascorrere con la famiglia al parco e con un telefono a cui rispondere Per Amadeus è tempo di Relax! Il conduttore di Raiuno è stato paparazzato al parco mentre è in compagnia della famiglia e si gode alcuni momenti di pausa e di serenità. Dopo il successo ottenuto con la seconda conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo, Amadeus che conduce tutti i giorni nel prime time di Rai Uno "I soliti ignoti", è stato immortalato in un momento riservato di vita familiare. Le foto sono presenti sul settimanale Chi. Le immagini mostrano una classica passeggiata in famiglia. Accanto ad Amadeus c'è Giovanna Civitillo, sua moglie dal 2003, e il figlio Josè ...

