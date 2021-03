Relax fra gli squali: la nuova frontiera dello yoga (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se avete mai sentito parlare di Goat yoga, dello yoga che mescola attività fisica a pet therapy e si svolge insieme alle caprette, oppure dell'Horse yoga, che sfruttando lo stesso principio fra ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se avete mai sentito parlare di Goatche mescola attività fisica a pet therapy e si svolge insieme alle caprette, oppure dell'Horse, che sfruttando lo stesso principio fra ...

Ultime Notizie dalla rete : Relax fra Relax fra gli squali: la nuova frontiera dello yoga Se avete mai sentito parlare di Goat Yoga, dello yoga che mescola attività fisica a pet therapy e si svolge insieme alle caprette, oppure dell'Horse Yoga, che sfruttando lo stesso principio fra interagire uomo e cavallo, allora forse siete pronti a scoprire anche lo Shark Yoga. Di cosa si tratta? Intuirlo è semplice: lo yoga si fa con gli squali, certo non a diretto contatto con loro, ...

