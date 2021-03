Regolamento girone Italia: come funziona in caso di arrivo a pari punti, qualificazioni Mondiali 2022 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Al via le qualificazioni europee ai Mondiali 2022 in Qatar, con l‘Italia che si trova inserita nel girone C insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Gli azzurri dunque non sono attesi da un girone di eccessiva difficoltà, ma bisogna ricordare come soltanto la prima classificata stacca il biglietto per la coppa del mondo, mentre la seconda si giocherà gli spareggi. Andiamo dunque a scoprire cosa dice il Regolamento completo per quanto riguarda l’arrivo a pari punti. La classifica verrà stilata tenendo conto di queste dinamiche, in ordine di importanza: 1) Maggior numero di punti ottenuti, 2) Miglior differenza reti, 3) Maggior numero di gol segnati. Se la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Al via leeuropee aiin Qatar, con l‘che si trova inserita nelC insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Gli azzurri dunque non sono attesi da undi eccessiva difficoltà, ma bisogna ricordaresoltanto la prima classificata stacca il biglietto per la coppa del mondo, mentre la seconda si giocherà gli spareggi. Andiamo dunque a scoprire cosa dice ilcompleto per quanto riguarda l’. La classifica verrà stilata tenendo conto di queste dinamiche, in ordine di importanza: 1) Maggior numero diottenuti, 2) Miglior differenza reti, 3) Maggior numero di gol segnati. Se la ...

Advertising

DebateChampITA : DAY2: Girone Unico - Round 3 STARTED Al via la prima giornata del terzo round del girone unico che vedrà le diverse… - volleymaniaweb : B1F> Definito il regolamento play off. Chromavis Abo in corsa per il quarto posto del girone B2 - DebateChampITA : DAY1: Girone Unico - Round 3 STARTED Al via la prima giornata del terzo round del girone unico che vedrà le diverse… - infoitsport : REGOLAMENTO GIRONE ITALIA: COME FUNZIONA IN CASO di arrivo a PARI PUNTI, qualificazioni Mondiali 2022 - Agricolturabio1 : RT @UnDueTreContest: #SongofMarch2021 - Regolamento Primo turno: tre gironi da quattro brani ciascuno; vanno al Secondo turno i primi due… -