Reggia, finanziamento di cinque milioni di euro per progetto su arte e design (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Reggia di Caserta ha ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro (5,2) per il progetto "Reggia in arte e design", che ha l'obiettivo di sperimentare e praticare nuovi modelli di sviluppo, con il coinvolgimento dei privati, basati sul recupero dei materiali, l'efficienza energetica e la biodiversità. Il progetto sarà realizzato anche grazie alla restituzione alla funzione museale di ambienti diversi. Fulcro dell'intervento il complesso dei Passionisti, nell'area ovest del Bosco Vecchio del Parco Reale. Incubatore del saper fare, sarà destinato all'ospitalità e alla fabbricazione materiale, con un'attenzione particolare alla relazione con il territorio circostante. Nel corpo del Palazzo, ...

