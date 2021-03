Reddito di cittadinanza, perché da febbraio alcuni beneficiari ricevono meno soldi. Gli errori dei Caf e le mancate comunicazioni Inps (Di mercoledì 31 marzo 2021) Informazioni sbagliate o discordanti sulla procedura da seguire, riduzione del Reddito di cittadinanza percepito e nessuna comunicazione sui motivi per cui è stato tagliato. Con corollario di delusione e rabbia. È il corto circuito di cui sono stati vittime, nelle ultime settimane, molti beneficiari del sussidio. In gennaio, come previsto dalla legge, avevano presentato l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) aggiornato: subito dopo si sono visti decurtare la cifra ricevuta di centinaia di euro. Vitali per arrivare a fine mese. Alcune segnalazioni sono arrivate anche a ilfattoquotidiano.it, che ha verificato come nella maggior parte dei casi il problema nasca da indicazioni errate ricevute agli sportelli dei Caf. Le difficoltà di dialogo con l’Inps, che quando modifica l’importo non invia alcuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Informazioni sbagliate o discordanti sulla procedura da seguire, riduzione deldipercepito e nessuna comunicazione sui motivi per cui è stato tagliato. Con corollario di delusione e rabbia. È il corto circuito di cui sono stati vittime, nelle ultime settimane, moltidel sussidio. In gennaio, come previsto dalla legge, avevano presentato l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) aggiornato: subito dopo si sono visti decurtare la cifra ricevuta di centinaia di euro. Vitali per arrivare a fine mese. Alcune segnalazioni sono arrivate anche a ilfattoquotidiano.it, che ha verificato come nella maggior parte dei casi il problema nasca da indicazioni errate ricevute agli sportelli dei Caf. Le difficoltà di dialogo con l’, che quando modifica l’importo non invia alcuna ...

