Recovery Plan | Franco | Sfida strategica | il Governo si avvarrà delle indicazioni del Parlamento

(Di mercoledì 31 marzo 2021) "Ogni euro speso dovrà essere rendicontato, sia esso a debito e sia non a debito" dice il ministro dell'Economia, "governance centrale in coordinamento amministrazioni". A studio fondi ad hoc per progetti esclusi

Così il ministro dell'Economia Franco alla Camera sul,per il quale serve"sforzo corale". Il lavoro del Parlamento"sarà pienamente utilizzato",le Camere saranno coinvolte prima dell'...Ancora: flessibilità sui progetti del, per poter cambiare in corsa a seconda delle necessità, visto che la pandemia non è ancora finita. Sulle ripaerture, un 'tagliando' a metà aprile ..."Ogni euro speso dovra' essere rendicontato" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Dopo aver espresso apprezzamento per il "dialogo stretto tra Parlamento e Governo" il ministro ha garantito ...Roma, 31 mar 14:00 - (Agenzia Nova) - "Il Recovery plan rappresenta la grande occasione che l'Italia ha per cambiare in meglio se stessa. Gli italiani aspettano questo momento come ultima chiamata. E ...