Recovery Plan, Franco: “Governance più snella, il Parlamento verrà coinvolto nella fase di definizione del piano e prima dell’invio all’Ue” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà decisamente alla fase finale di definizione del piano di qui alla fine del mese”. Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo in Aula alla Camera sul Recovery Plan. Si tratta di “un lavoro ricognitivo approfondito che va assolutamente pienamente utilizzato” e, ha assicurato, c’è “l’impegno del governo di avvalersi della relazione e di coinvolgere il Parlamento prima della trasmissione alla Commissione europea“. Un impegno che “riguarda anche la successiva fase attuativa” del piano. “I progetti che non sono inclusi nel piani – ha aggiunto il ministro – non sono necessariamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Il lavoro di sintesi delche confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà decisamente allafinale dideldi qui alla fine del mese”. Così il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo in Aula alla Camera sul. Si tratta di “un lavoro ricognitivo approfondito che va assolutamente pienamente utilizzato” e, ha assicurato, c’è “l’impegno del governo di avvalersi della relazione e di coinvolgere ildella trasmissione alla Commissione europea“. Un impegno che “riguarda anche la successivaattuativa” del. “I progetti che non sono inclusi nel piani – ha aggiunto il ministro – non sono necessariamente ...

