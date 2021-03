Realme GT Neo e V13 5G annunciati ufficialmente

(Di mercoledì 31 marzo 2021)ha deciso di introdurre due nuovi smartphone di fascia media per il solo mercato cinese, parliamo delGT Neo eV13 5G IlGT Neo, il primo della doppietta appena introdotta dall’azienda cinese, rappresenta la versione economica delGT presentato ad inizio Marzo. Se dal punto di vista estetico non ci sono grandi differenze, ciò che diversifica l’offerta è da ricercarsi nell’hardware. A cominciare dal SoC, il Dimensity 1200 di MediaTek supportato fino a 12GB di memoria RAM (in base al modello che si sceglie) e fino a 256GB di memoria ROM di tipo USF 3.1. IlV13 5G monta invece un SoC Dimensity 700 di MediaTek abbinato ad 8GB di memoria RAM e fino a 256Gb di memoria ROM di tipo UFS 2.1 espandibile grazie alla presenza dello slot ...

